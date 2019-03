IVBAM na XVII edição do Concurso Internacional de Vinhos Bacchus 2019

Até ao próximo dia 11 de Março, decorrerá, em Madrid, a ‘XVII Edição do Concurso Internacional de Vinhos Bacchus 2019’.

Reconhecido por várias entidades internacionais, nomeadamente a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), este concurso avalia, durante quatro dias, mais de 1500 vinhos provenientes de todos os continentes. Pela primeira vez, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP (IVBAM, IP - RAM), estará representado no júri deste concurso através da participação de um dos seus técnicos.

Este convite surgiu na sequência de uma parceria estabelecida entre o IVBAM, IP-RAM e a Union Espanola de Catadores (UEC), em Novembro de 2018, onde foi ministrado um curso de dois dias sobre Vinho Madeira a um grupo de 25 profissionais do sector.

Com a participação na edição deste ano do Concurso Internacional de Vinhos Bacchus 2019 o IVBAM, IP-RAM pretende “aumentar a visibilidade e o consequente consumo de Vinho Madeira naquele mercado, que representou no ano transacto 5% do total de vendas em valor”.