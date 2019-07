IV Encontro de Motards concentra cerca de 300 amantes das duas rodas na Calheta

Todos os caminhos sobre duas rodas vão dão à zona Oeste da ilha da Madeira. Falamos do IV Encontro de Motards, que está a decorrer neste domingo da Calheta.

O evento começou com um passeio pelo concelho, com paragem na vila, rumando depois a Ponta do Pargo, no extremo poente, e depois a concentração final aconteceu no adro da igreja do Atouguia.

Houve uma missa presidida pelo padre Silvano Gonçalves e depois decorreu um dos momentos altos deste encontro: a benção das motos, que contou com a participação de cerca três centenas de motards.

Este encontro é organizado pelos Motards da Calheta e com o apoio da paróquia do Atouguia, da Câmara Municipal da Calheta e do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

O encontro termina com um almoço convívio no salão paroquial do Atouguia.