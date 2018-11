ISAL debateu Áreas Protegidas Marinhas e Levadas da Madeira a Património da UNESCO

O Instituto Superior de Administração e Línguas recebeu nos dias 6 e 22 de Novembro, uma iniciativa do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, através de duas palestras sobre ‘Áreas Protegidas Marinhas’ e ‘Levadas da Madeira a património da UNESCO’.

As conferências foram proferidas por Nélio Jardim e estão inseridas no programa de actividades de educação ambiental do Instituto.

Sob a forma de ‘aulas informais’ Nélio Jardim, procurou divulgar projectos de conservação e informação, boas práticas em espaços naturais e algumas actividades socioeconómicas ligadas à Natureza e ao Património Cultural.

Relativamente às ‘Áreas Protegidas Marinhas’, houve oportunidade de esclarecer os principais motivos para a sua protecção, bem como as áreas protegidas marinhas da Madeira. Na sessão sobre ‘Levadas da Madeira a património da UNESCO’, foram debatidos os principais desafios e benefícios desta iniciativa.