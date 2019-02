ISAL assinala Dia Internacional do Guia Intérprete

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) assinala, no próximo dia 21, o Dia Internacional do Guia Intérprete como forma de assinalar a importância e o contributo deste grupo profissional na sociedade, em particular na Região Autónoma da Madeira, face às suas características de ilha turística com distinções mundiais.

A data será assim assinalada pelo segundo ano consecutivo, através de um debate sobre ‘Guias Intérpretes do século XXI – Novos desafios’. Farão parte deste debate vários temas e personalidades, nomedamente, Diná Gonçalves: Guias Intérpretes século XXI – Novos Desafios, Marla Castro: Madeira Official Tourist Guides, Élvio Camacho: Índices Macroeconómicos do Turismo, Carolina Santos: Reserva Naturais das Ilhas Desertas e Selvagens e Luísa Rodrigues: SNATTI (Sindicato Nacional da Actividade Turística Tradutores e Interpretes) Madeira.

O evento está marcado para as 19 horas, no auditório do ISAL e será aberto a toda a sociedade.

Num ambiente cada vez mais globalizado, com o aumento do turismo como actividade económica e cultural, o guia intérprete age como um mediador cultural. Procura acolher os turistas e promover os destinos turísticos a diferentes níveis. Em pleno século XXI, a actividade de guia intérprete responde a distintos desafios.

Além do debate temático, o ISAL organiza ainda, no dia 23 de Fevereiro, pelas 10h30, uma visita guiada por Diogo Góis, docente de História da Arte, ao Museu da Quinta das Cruzes, com o tema ‘A pintura nas colecções da Madeira’.