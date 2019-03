Ireneu Barreto recebeu Embaixador da República Checa

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência no Palácio de São Lourenço o Embaixador da República Checa em Portugal, Petr Šelepa.

No decurso deste encontro foram abordados vários temas da actualidade, bem como algumas questões relativas às relações entre a Região Autónoma da Madeira e aquele Estado membro da União Europeia, congratulando-se ambos os responsáveis com o visível incremento de contactos entre ambas as comunidades, nomeadamente ao nível do Turismo e do Ensino Superior.