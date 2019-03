Bom dia,

A notícia sobre o Inquérito às listas de espera arrancado ‘a ferros’ faz hoje manchete na edição impressa do DIÁRIO. A Comissão parlamentar imposta pelo CDS, com o apoio da CDU e do deputado independente, vai ser presidida pelo PSD e gerou a oposição do presidente da Assembleia. Ainda sobre o mesmo tema, mostramos nesta edição os dez anos de meias-verdades que marcam a actividade da Medicina Nuclear e abordamos a suspensão de Rafael Macedo e o processo disciplinar movido pelo SESARAM.

Noutra matéria, Pyatov estragou noite a Ronaldo e Portugal não conseguiu ir além de um nulo frente à Ucrânia na estreia da qualificação para o Euro’2020.

É destaque ainda na primeira página do DIÁRIO as contas do C. S. Marítimo que foram aprovadas em assembleia concorrida.

Saiba ainda que a ACIF quer protecção das tecnológicas locais nas adjudicações directas e que o Chão da Ribeira é a próxima aposta da Empresa de Electricidade da Madeira.

Estas e outras notícias estão em destaque na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Acompanhe ainda a jornada informativa deste sábado e fique a saber o que se passa na Madeira, no País e no Mundo, através da na nossa plataforma digital, em www.dnoticias.pt, que se mantém em permanente actualização.

Fique bem!