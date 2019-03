Inquérito à Medicina Nuclear do SESARAM, publicada hoje em Diário da República, ouve amanhã Rafael Macedo

A constituição de uma Comissão de Inquérito Parlamentar ‘ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’, requerida pelo PSD, na sequência de uma reportagem da TVI sobre o assunto, foi publicada, hoje em Diário da República. Uma divulgação na véspera da primeira audição, desta feita a Rafael Macedo, que é coordenador da Unidade e que foi quem denunciou publicamente a situação de não utilização da capacidade total da unidade. A audição do médico está marcada para as 15 horas e deverá acontecer no plenário, para que possa ser transmitida em directo pela Internet, no site da ALM, em www.alram.pt.

Na quarta-feira, às 10 horas será ouvido o director clínico da Clínica de Radioncologia da Madeira – Joaquim Chaves Saúde, Guy Vieira, às 14 horas o director do Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM, Fernando Aveiro e às 16 horas o director do Serviço de Endocrinologia, Silvestre Abreu