‘Incêndio’ a bordo do Lobo Marinho vai testar resposta a incidentes em elevada escala no mar

A Baía do Funchal recebe, no próximo dia 16 de Novembro, pelas 08h30, um exercício de preparação para a resposta a incidentes em elevada escala no mar.

O exercício terá o seu início com a largada do ‘Lobo Marinho’, que irá simular o navio sinistrado, sendo que à saída do Porto do Funchal será detectado um incêndio a bordo, que irá ficar fora de controlo. O comandante dará ordem de evacuação do navio.

Após receber o alarme serão activados, pelo Capitão do Porto do Funchal e pelo Director do MRSC Funchal, todos os meios de salvamento disponíveis dos vários agentes de protecção civil envolvidos, sendo o interface ‘mar/terra’ montado na nova Marina do Porto do Funchal da responsabilidade do SRPC IP-RAM.

Após o início da chegada dos sobreviventes ao interface, as equipas médicas irão realizar a respectiva triagem e proceder à evacuação para unidade hospitalar, dos que forem considerado mais urgentes.

Irá também participar o meio aéreo da Força Aérea Portuguesa, sediado no Porto Santo, para a realização da evacuação por via aérea dos sinistrados que, tendo em conta o seu estado de gravidade, não é aconselhada a evacuação via marítima.

