Inauguração com ‘cheiro’ a pré-campanha

A esta hora, residentes no bairro do Galeão, em São Roque, juntamente com vários dirigentes e autarcas do PSD, participam num jantar convívio patrocinado pelo Governo Regional. O pretexto foi a ‘inauguração’ da reabilitação da imagem do conjunto habitacional pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na ementa há feijoada para locais e convidados. Entre as diversas figuras do PSD presentes, estão José Prada, Rubina Leal e também a eurodeputada Cláudia Monteiro Aguiar. Já ‘cheira’ a pré-campanha.