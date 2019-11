III Corrida dos Homens provoca amanhã várias alterações ao trânsito no centro do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informa que esta sexta-feira, 22 de Novembro, haverá várias interrupções ao trânsito na Baixa do Funchal, entre as 20h e as 21h, devido à realização da III Corrida dos Homens.

A interrupção do trânsito condicionará a Avenida do Mar e das Comunidades madeirenses (faixa Norte), Avenida Arriaga, troço compreendido entre a Avenida Zarco (Sul) e a Rua do Aljube, sul da Ponte do Bettencourt, Largo do Phelps, Rua do Carmo e Rua Visconde do Anadia a sul da Ponte do mercado.

O trânsito na Rua dos Tanoeiros funcionará no sentido oposto, em direcção à Ponte do Bettencourt (Bazar do Povo).

Quanto aos transportes públicos, circularão na Zona Norte, Rua 5 de Outubro e efectuam inversão de marcha na Ponte nau sem Rumo.

Na Zona Este, circulam na Rua Visconde Anadia, efectuando inversão de marcha na Ponte do mercado.