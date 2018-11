Idalina Perestrelo distinguiu 50 entidades que ajudaram a ‘Limpar o Funchal do Mar à Serra’

A vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, distinguiu, esta manhã, meia centena de entidades que, no passado mês de Setembro, se associaram à autarquia, a respeito da campanha mundial ‘Clean Up the World’, inserida no programa de Ambiente das Nações Unidas. A entrega de certificados teve lugar na Estação de Triagem e Transferência de Resíduos Sólidos do Funchal, e marcou o arranque da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre no Funchal até à próxima sexta-feira.

O Funchal participa anualmente na campanha mundial ‘Clean Up the World’, com um programa próprio intitulado ‘Limpar o Funchal do Mar à Serra’, que teve este ano como principal parceiro o Grupo Café do Teatro, “contando a iniciativa, igualmente, com o contributo de cerca de 1000 voluntários de várias entidades públicas e privadas, sem os quais não seria possível à autarquia lançar este tipo de acção em larga escala”, recordou hoje, a propósito, Idalina Perestrelo. No global, foram recolhidos na acção deste ano 1900 kg de lixo, por todo o concelho.

“’Pensar Globalmente, Agir Localmente’ foi o lema desta campanha, retratando bem os seus objectivos, ou seja, sensibilizar toda a população para a limpeza e conservação do meio ambiente, através de uma acção tão impactante como a recolha de lixo em zonas públicas. Foi o caso dos leitos de ribeiras, áreas exteriores e logradouros de conjuntos habitacionais, praias e escolas, entre muitos outros”, enalteceu a vereadora.

Idalina Perestrelo concluiu que “a campanha teve uma forte componente pedagógica, dando continuidade às múltiplas acções de educação ambiental que a autarquia desenvolve ao longo do ano.”

Respondendo ao apelo da CMF, participaram na acção 20 estabelecimentos de ensino, num total de 628 crianças e adolescentes e 73 adultos, bem como 12 entidades privadas, oito juntas de freguesia, quatro ginásios e centros comunitários e seis conjuntos habitacionais do concelho.