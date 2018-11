IASAÚDE repudia declarações de João Proença sobre atrasos de pagamentos

Em comunicado enviado para as redacções, o Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASaúde) condena as declarações do presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, em audição parlamentar.

O presidente do IASAÚDE justifica a posição. Diz Herberto Jesus: ”Relativamente às informações publicadas hoje nos órgãos de comunicação social, tendo por base as declarações proferidas pelo presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, numa audição parlamentar, importa repor a verdade”, optando por dividir a explicação pelos nove pontos que se seguem:

1. Desde janeiro de 2018, a ADSE, IP é a única entidade responsável pela recepção, digitalização, tratamento, conferência e pagamento das despesas de todos os beneficiários da ADSE, IP, incluindo os das Regiões Autónomas.

2. Neste momento, não existe qualquer atraso na digitalização e tratamento dos documentos entregues no IASAÚDE.

3. A Região Autónoma da Madeira, através do IASAUDE, IP-RAM, em boa fé, manteve contactos permanentes com o conselho directivo da ADSE, (interlocutor do IASAÚDE) de forma a minorar os constrangimentos decorrentes do atraso da publicação da legislação nacional, efetivada em maio de 2018.

4. Desde Janeiro de 2018, foi solicitada a plataforma informática para a digitalização dos documentos dos beneficiários da RAM no IASAÚDE, IP-RAM. Esta foi disponibilizada pela ADSE, IP em final de Maio de 2018, no entanto, a funcionalidade da mesma só foi garantida por aquele Instituto no final de Junho.

5. Na sequência destes eventos, ocorreu um atraso no processo de digitalização, pelo que a Região em articulação com a ADSE, IP procedeu ao primeiro envio de documentos em suporte de papel e manteve o processo de digitalização a funcionar a nível regional.

6. No período de Verão, a ADSE, IP solicitou que não fossem enviados quaisquer documentos por não terem capacidade de resposta.

7. Acedendo a este pedido, o IASAÚDE reforçou com meios próprios a equipa e equipamentos de forma a agilizar o processo, que se mantém em curso.

8. Ao contrário do que tem demonstrado a ADSE, IP o IASAÚDE, IP-RAM não é uma agência desta entidade, mas sim um parceiro disponível para colaborar em igualdade de circunstâncias, com o único objectivo de servir os cidadãos da RAM.

9. O IASAÚDE condena a atitude do presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, a qual contrasta com as declarações proferidas, recentemente, pela presidente do conselho directivo da ADSE, Sofia Portela, no dia 23 de Novembro, na comissão especializada permanente de Saúde e Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Madeira.