IASAÚDE recomenda cuidados devido à nuvem de poeira na Madeira

Relativamente à nuvem de poeira do norte de África, que se faz sentir na Madeira, até amanhã, dia 25 de Fevereiro, o IASAÚDE recomenda às pessoas com doenças respiratórias crónicas o seguinte:

- Manter as portas e janelas dos edifícios fechadas;

-Evitar sair nas horas de maior calor e presença de poeiras;

- Evitar realização de exercício físico em espaços exteriores;

- Se tiver de permanecer por períodos no exterior, por exemplo, a trabalhar usar equipamento de protecção individual (máscara para cobrir a boca e nariz) e fazer pausas em ambientes fechados;

- Reforçar a hidratação, com a ingestão frequente de água;

- Cumprir com a medicação, conforme prescrita, procurar aconselhamento no Centro de Saúde da área de residência ou na Consulta Complementar, nos centros de saúde do Bom Jesus, Santo António e Câmara de Lobos (através da Linha 96 118 65 49).