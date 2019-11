Humberto Vasconcelos valoriza aposta em equipamentos eléctricos para a agricultura

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou hoje uma exploração agrícola em São Martinho, um projecto que contempla a realização de um investimento de modernização numa área de 6.300 m2, apoiado pelo PRODERAM 2020, em cerca de 90 mil euros.

No local, Humberto Vasconcelos começou por salientar que “esta visita vem de encontro com a política de proximidade do Governo Regional com os agricultores madeirenses” e comprovou que “o quadro comunitário está em boa execução”.

“Visitamos um produtor de banana que fez um investimento de modernização agrícola, com a colocação de um inovador sistema de rega, de maximização do racionamento da água, que é uma problemática cada vez mais importante”, valorizou o governante, sublinhando que também foram tidos em consideração os “resguardos de toda a exploração”, mormente muros em pedra aparelhada e muros de betão ciclópico.

Humberto Vasconcelos destacou igualmente a aquisição de um veículo eléctrico para o transporte da banana dentro da exploração. “Vai dentro de encontro com uma política implementada pelo Governo Regional, no sentido de ajudar a agricultura ser cada vez mais amiga do ambiente. Estes investimentos em apetrechamentos eléctricos vão ajudar muito no transporte e acondicionamento da banana, como também na protecção do bem comum, utilizando energias menos poluentes, que valorizam a qualidade da produção agrícola”, vincou.