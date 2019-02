Humberto acusa Estado de discriminar funcionários

O Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos manifestou estar “claramente contra o facto de os trabalhadores dos matadouros açorianos estarem a ser beneficiados em relação aos da Madeira”. Em causa está uma proposta do PS e do PCP apresentada ao Orçamento de Estado que prevê que apenas os funcionários dos matadouros açorianos possam ter acesso à reforma antecipada, sem penalizações a que acresce o subsídio de risco.

“Trata-se de mais um claro exemplo de como situações iguais estão a ser tratadas de formas diferentes”, disse Humberto Vasconcelos, adiantando que esta é mais uma situação em que o Governo da República está a prejudicar os funcionários públicos regionais da administração madeirense.

“Não podemos ficar indiferentes e temos que lutar pelos mesmos direitos”, observou em jeito de crítica. “Sei que os deputados do PSD-M, na Assembleia da República, vão pedir explicações sobre esta situação, mas gostava também de saber qual a opinião de alguns deputados, com assento na nossa Assembleia, nomeadamente do PS que parece achar normal que o Estado tenha esta atitude discriminatória para os funcionários públicos da Região” concretizou, frisando que “situações iguais, merecem tratamentos iguais”, concluiu.