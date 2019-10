Housers lança primeiro projecto de ‘crowdfunding’ imobiliário na Madeira

Depois de vários projectos financiados no continente, a plataforma de crowdfunding imobiliário Housers ruma às ilhas e lança o primeiro projecto na ilha da Madeira, dando oportunidade aos investidores portugueses e de todo o mundo a oportunidade de financiar a construção de três moradias de luxo perto do Funchal.

Localizada na vila de Ribeira Brava, local único situado no alto das montanhas e com vistas panorâmicas sobre a ilha, esta oportunidade corresponde à primeira de três fases de financiamento de um projecto de 600.000€. Esta primeira fase consiste na concessão de um empréstimo participativo de 185.000€ a um promotor para a compra e habilitação de quatro lotes de terreno com uma área total de 2.400 m2, para a construção de três moradias com um design inspirado na arquitectura portuguesa contemporânea.

Visto que se trata de uma oportunidade de tipo “Taxa Fixa”, os investidores que participarem neste projecto receberão todos os meses o montante correspondente à taxa de juro acordada com o promotor, seguido da respectiva devolução do capital do empréstimo. A rentabilidade total esperada é de 8,5% em 12 meses.

João Távora, responsável pelos mercados internacionais da empresa espanhola, incluindo Portugal, explica que “este é um dos maiores projectos da Housers em Portugal em termos de objectivo total de financiamento, o que mostra como a plataforma é uma alternativa para inúmeras finalidades imobiliárias e para projectos de pequenas ou grandes dimensões”.

Por outro lado, realça que “dado que o sector imobiliário da ilha da Madeira tem crescido a um ritmo intenso, sobretudo no mercado de habitação, esta é uma excelente oportunidade para os investidores diversificarem o seu portfólio numa nova localização fora de Portugal continental. Este projecto permite ainda, de forma fácil e rápida, a captação de investimento nacional e estrangeiro para a região, dinamizando o sector”.

Cada moradia encontra-se a apenas dois minutos a pé da praia e o plano de construção inclui três quartos, varandas com vistas para o mar, uma área exterior com jardim, piscina e jacuzzi.

A Housers é uma plataforma de crowdfunding imobiliário que oferece a qualquer pessoa a possibilidade de investir em projectos imobiliários a partir de 50€. Em Portugal desde outubro de 2017, já angariou 5 milhões de euros provenientes de mais de 13.000 utilizadores portugueses.

A nível global, a plataforma já conta com mais de 113 mil utilizadores inscritos de todo o mundo e já ultrapassou os 94 milhões de euros de investimento acumulado.