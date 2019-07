HF revela que Linha Eco passa a designar-se Linha Cidade

A Horários do Funchal - Transportes Públicos S.A. informa que, a partir do dia 19 de Julho (sexta-feira) a carreira 00 – Linha Eco mudará de designação, passando denominar-se carreira 05 – Linha Cidade, mantendo o horário e percurso já existentes.

“Esta carreira passará a ter, também, uma nova variante, a carreira 05A – Linha Eco Cidade - com trajecto entre a Zona Velha da Cidade e o Largo da Paz, que será realizada por miniautocarros preparados para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida onde se inclui o transporte de dois passageiros em cadeiras de rodas”, refere, acrescentando que “em ambas as carreiras manter-se-á o modelo actual em que não existem pontos de paragem fixos, bastando levantar a mão para que o miniautocarro pare para se proceder ao embarque”.

Diz ainda Serão aceites também na Linha Eco Cidade todos os títulos de transporte em vigor no serviço urbano.

“A iniciativa insere-se no âmbito da medida 7.2 do projecto Europeu CIVITAS DESTINATIONS, do qual a Horários do Funchal é a entidade coordenadora, e melhora a mobilidade dos residentes e dos turistas no centro do Funchal melhorando também a acessibilidade principalmente para as pessoas de limitações físicas”, concluiu.