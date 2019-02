Henrique Afonso já cruzou metade do Oceano Atlântico. Depois de ter saído de Cabo Verde, mais concretamente da ilha Brava, no passado dia 18 de Fevereiro, rumo às Caraíbas, eis que passados nove dias o velejador madeirense já passou o ponto intermédio do mais longo percurso feito até agora nesta epopeia. Ao todo serão cerca de 2.200 milhas náuticas que a ‘Sofia do Mar’ vai percorrer, ligando o continente africano ao continente americano.

Recorde-se que nos primeiros dias, o madeirense debateu-se com alguns problemas devido ao pouco vento que se fez sentir, tendo navegado na última semana a uma velocidade média de 2 nós, o que tornou a travessia “muito lenta”, como o próprio confidenciou ao DIÁRIO através de uma mensagem enviada desde alto mar.

Mas, desde segunda-feira o paradigma alterou-se. O vento ajudou e Henrique Afonso navega agora a uma média de 5 nós, tendo agora de enfrentar cerca de mil milhas náuticas pela frente até chegar às Caraíbas, onde pensa ancorar a ‘Sofia do Mar’, veleiro com cerca de nove metros de comprimento. Santa Lúcia ou Barbadas é uma das duas ilhas onde o velejador pretende ‘estacionar’ e, claro está, descansar.