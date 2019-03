Henrique Afonso chega esta quinta-feira às Caraíbas

Depois de ter saído de Cabo Verde, mais concretamente da ilha Brava, no passado dia 18 de Fevereiro, rumo às Caraíbas, o velejador madeirense Henrique Afonso chega esta quinta-feira àquele grupo insular, não sabendo para já em que ilha irá ancorar. Se Barbados, a mais próxima neste momento, se Santa Lúcia.

Caso o ‘Pirata’ decida ficar já por Barbados, isso significa que a ‘Sofia do Mar’ atraca esta quinta-feira, ou seja, o madeirense levará 17 dias a cruzar o Oceano Atlântico desde Cabo Verde, percorrendo cerca de 2.200 milhas náuticas nesta ligação entre o continente africano e continente americano. Mas, se Henrique Afonso decidir seguir para Santa Lúcia, possivelmente atraca na sexta-feira, tendo assim pela frente mais dois dias de navegação.

Se tivermos em conta a última actualização no seu diário de bordo, Henrique Afonso escrevia a 4 de Março que “em princípio” vai directo para Santa Lúcia, isto porque naquela ilha “tem uma boa Marina”, de maneira a que poderá efectuar alguns reparos no veleiro antes de seguir para a Jamaica, o próximo ponto de paragem após a estadia nas Caraíbas.

O vento não ajudou

Logo no início da ligação marítima Henrique Afonso deparou-se com pouco vento, o que abrandou e muito o ritmo da ‘Sofia do Mar’. Navegou na primeira semana a uma velocidade média de 2 nós, o que tornou a travessia “muito lenta”, como o próprio confidenciou ao DIÁRIO através de uma mensagem enviada desde alto mar.

Mas, uma semana depois o paradigma alterou-se. O vento ajudou e Henrique Afonso navegava a uma média de 5 nós e ultimamente, já bem perto de chegar, anda pelos 4 nós.

Caso o vento tivesse ajudado em toda a viagem, o madeirense que está a dar a volta ao Mundo num veleiro, e que regressa à Região em 2022, já poderia estar em terra firma.