Há 17 anos, o anúncio de cinco túneis para o Norte da Madeira fazia capa no DIÁRIO

Sabia que há 17 anos era lançado o concurso público para a construção dos cinco túneis do troço norte da via expresso? O DIÁRIO de 7 de Março de 2002, em destaque na manchete, anunciava que o Conselho de Governo da época lançava, nesse dia, o concurso público para a construção dos cinco túneis do troço Faial-Ribeira de São Jorge da via expresso, numa empreitada que se destinava à feitura dos 3.700 metros de túneis, com um custo de cerca de 45 milhões de euros.

Depois de concluída (estradas e túneis) a ligação Faial-Ribeira de São Jorge teria uma extensão de 8.700 metros, apontavam os estudos em 2002.

Este novo troço, segundo a Secretaria do Equipamento Social, em funções na época, era visto como uma continuação da ligação à via expresso de Machico.

O projecto global que ligaria Machico, Faial e Santana previa que a obra estivesse concluída até ao final de 2004.