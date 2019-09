Há 10 anos era tempo de campanha e inaugurações polémicas

Estávamos a cerca de duas semanas das eleições Legislativas nacionais para a Assembleia da República, que reelegeria José Sócrates para um segundo mandato como primeiro-ministro, e a um mês das eleições Autárquicas de 2009, que o PSD de Alberto João Jardim acabaria por vencer em toda a linha (11 em 11 câmaras).

Ainda que não tenha sido manchete, uma visita da então líder social-democrata Manuela Ferreira Leite à Madeira, na qual o líder regional do partido e presidente do Executivo, ao seu inconfundível estilo, conduziu a dirigente nacional para uma das quase diárias inaugurações, levou a queixas dos partidos, não na Madeira, mas das estruturas nacionais pouco habituadas a esta acção política usando meios públicos com cariz eleitoralista.

Os socialistas consideraram a participação da adversária nessa iniciativa “uma situação muito grave”, lembrando um anterior porta-voz socialista as críticas sobre asfixia democrática que se vivia no país: “Todos nós sabemos (...) que se existe sítio onde se pode pôr em dúvida as práticas democráticas em Portugal, é justamente na Madeira (...). Caiu pela base a convicção do PSD em relação à democracia. Quando se presta tributo na Madeira, essa convicção é abalada imediatamente (...). Também caiu pela base o discurso da política de verdade.”

Mas a notícia em destaque foi mesmo a quantidade pouco usual de condecorações na Polícia de Segurança Pública (PSP) na Região, intitulando a primeira página “Louvores a mais na PSP” e num texto complementar dizia que “as distinções, muitas delas ‘despropositadas’, quadruplicaram nos últimos quatro anos. As mudanças constantes na liderança do Comando Regional da Polícia explicam a fartura de ‘recompensas’”, que faziam do serviço prestado por cá o epíteto de ‘El Dorado’ das distinções.

Também nessa edição e tal como amanhã irá ocorrer na Lituânia, a selecção nacional de futebol preparava-se neste dia 9 de Setembro, para jogar um importante jogo de qualificação para o Mundial de Futebol na África do Sul. Agora o jogo é para o Europeu de Futebol de 2020, mas não deixa de ter a mesma carga de responsabilidade para os seleccionados capitaneados pelo madeirense Cristiano Ronaldo, que já era o capitão de equipa. Na altura, quem decidiu foi Pepe com um golo de cabeça (notícia do dia seguinte), desta feita terá de ser outro jogador.

Em plena época de banhos, ‘ataques’ de alforrecas obrigavam banhistas a terem mais cuidados e nadadores-salvadores a apertarem a vigilância. Passados 10 anos, este tipo de ‘encontros imediatos’ dos humanos com a natureza, neste caso no mar, continuam a ser frequentes, sobretudo nestas alturas em que as águas estão mais convidativas para uns irem à água e para outros proliferarem. Na altura, no dia anterior aliás, noticiámos que “60 banhistas foram picados num só dia, na Calheta” e que, “tanto quanto se sabe, não há memória, pelo menos nos últimos dez anos, de tantos casos num só Verão”, contava um elemento do SANAS. Hoje, o maior perigo vem das ‘caravelas-portuguesas’ (da mesma família), cujos 10 metros de tentáculos podem causar muitos problemas de pele e alergias.