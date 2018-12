Gregório Pestana pediu mais verba para bombeiros

O Governo Regional, através da protecção civil da Madeira, entregou no Porto santo, à Associação dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, uma viatura de desencarceramento e outros materiais importantes para vida quotidiana de uma cooperação de bombeiros.

Gregório Pestana, presidente da Associação dos bombeiros voluntários da ilha dourada, aproveitou para agradecer mais este investimento e dizer que estão “bem servidos em termos de quartéis” estamos bem servidos, mas referiu que hoje em dia quase que têm mais viaturas do que bombeiros, porque o financiamento quer da câmara quer do governo é diminuto.

Gregório Pestana salientou que o pedido feito já tem três anos e espera que no próximo ano os contratos programa sejam previstos e tenhamos um valor maior, de maneira a poder admitir mais bombeiros.

Pedro Ramos respondeu, referindo que “os bombeiros do Porto Santo foram os primeiros a receber este tipo de viatura salientou que “no que diz respeito ao apoios, que se calhar o presidente da associação dos bombeiros não tem conhecimento ou ainda não foi informado, o compromisso do presidente do Governo Regional e da Secretaria Regional da Saúde é para ser cumprido, tal todos os outros compromissos do executivo.

“No que diz respeito ao financiamento, e porque houve um grupo de trabalho que foi criado para determinar e para caracterizar melhor o que são os financiamentos das associações de bombeiros na RAM, a situação do Porto Santo foi revista e será anunciada brevemente”, rematou.