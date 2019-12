GR quer promover voluntariado nas escolas e na terceira idade

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, presidiu, esta quinta-feira, à sessão de abertura das Comemorações do Dia Internacional do Voluntariado, que decorreu no Centro de Congressos da Madeira.

Na ocasião, a governante reiterou a intenção do Governo Regional de valorizar o papel do voluntariado, concretamente através da sensibilização junto dos mais jovens, nas escolas, bem como através da promoção do voluntário na terceira idade.

“O Governo Regional adquire com a acção do voluntariado uma complementariedade a todo o trabalho que é desenvolvido pela Segurança Social e pelas outras instituições que estão no terreno. Portanto, há uma grande valorização do papel do voluntariado como agente não só de cidadania como de solidariedade. Nesse sentido queremos promover a sensibilização desde os mais jovens, nos estabelecimentos de ensino, para que seja feita essa promoção do voluntariado e que esta actuação em termos de voluntariado seja feita ao longo da vida, incentivando nomeadamente o voluntariado na terceira idade como forma de combater o isolamento”, afirmou Augusta Aguiar.

A secretária com a pasta da Inclusão assegurou ainda que o Governo Regional continuará a reforçar o apoio às entidades que desenvolvem programas de voluntariado.

Os dados mais recentes, com base no ‘Estudo de Caracterização dos Voluntários da RAM’ realizado em 2018, apontam para a existência de 2.664 voluntários na Região Autónoma da Madeira. Na sua maioria são mulheres, casadas, com emprego e idades entre 26 e 35 anos.

O dia 5 Dezembro foi instituído, em 1985, pela ONU como o Dia Internacional do Voluntário. Uma vez mais, a Associação Casa do Voluntário – em parceria com e a ADCF - Garouta do Calhau, a Cruz Vermelha – Delegação da Madeira o Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro, a Criamar, Casa do Povo do Curral das Freiras e Casa de Saúde da Câmara Pestana – não deixou passar em branco a efeméride, promovendo o V Encontro do Voluntário.