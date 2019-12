GR entrega apoios do PRODERAM 2020 a 75 candidaturas

Amanhã, dia 6 de Dezembro, pelas 10 horas, decorrerá, no auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a cerimónia de entrega de apoios no âmbito do PRODERAM. Em causa estão 75 novas candidaturas aos apoios do PRODERAM 2020, totalizando um investimento total de mais de 600 mil euros (603.083,29 euros).

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença na ocasião.

No âmbito do PRODERAM 2020, foram apoiadas 74 candidaturas à ‘Submedida 4.1.1 – Apoio a investimentos de pequena dimensão em explorações agrícolas’, que totalizam um investimento total de 464.613,24 euros, com um valor total de apoio de 348.460,19 euros (296.191,16 euros de comparticipação FEADER).

Foi também aprovada uma candidatura à ‘Submedida 2.2 - Apoio à criação de serviços de gestão agrícola, de substituição agrícola e de aconselhamento agrícola e de serviços de aconselhamento florestal’. A mesma representa um investimento total de 138.470,05 euros, com um valor total de apoio de 105.453.16 euros (89.635,19 euros de comparticipação FEADER).

No actual quadro comunitário já foram aprovadas 520 candidaturas à ‘Submedida 4.1.1’, sendo a área agrícola beneficiada correspondente a cerca de 178,50 hectares.

Esta submedida reveste-se de extrema importância no contexto rural madeirense já que incide sobre pequenos investimentos em explorações agrícolas, de montante até 10 mil euros, correspondendo às efectivas necessidades de investimento da maioria das explorações da Região com vista à prossecução e incremento da sua actividade, investimentos estes traduzidos num leque muito variado de activos, nomeadamente em instalação de culturas plurianuais, equipamentos (sistemas de rega, máquinas de mobilização de solo, pulverizadores, etc.), construções agrícolas (armazéns, acessos, tanques, vedações, muros de suporte de terras, etc.).

O total de investimento acumulado na ‘Submedida 4.1.1.’ é de cerca de 2.908.985,27 euros, com um apoio total de 2.184.680,04 euros (1.856.978,03 euros de comparticipação FEADER e 327 702,01 euros de apoio do Orçamento do Governo Regional).