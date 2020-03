Governo Regional reforça linhas de atendimento no Porto Santo

O Governo Regional vai reforçar, com dois colaboradores, o gabinete da vice-presidência no Porto Santo, para acompanhar e monitorizar todos os pedidos e questões relativas ao apoio disponível aos cidadãos e às empresas locais no âmbito da pandemia de Covid-19.

“O objectivo é manter os meios actuais de resposta à crise Covid 19, centralizando os pedidos nos canais criados para o efeito, e assegurar o acompanhamento das necessidades de quem os procura em Porto Santo pelos colaboradores do gabinete da vice-presidência no Porto Santo”, explica uma nota da assessoria.

Além deste serviço, os cidadãos podem ainda continuar a recorrer à linha telefónica de apoio, através do número 800 29 90 90, atendimento digital (através dos sites https://simplifica.madeira.gov.pt, www.madeira.gov.pt) e esclarecimentos via e-mail ([email protected]).