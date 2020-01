Governo Regional reforça cartão ‘Kit Bebé’ em mais 100 euros

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, deslocou-se, hoje, dia 1 de Janeiro, à maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça para entregar o primeiro cartão ‘Kit Bebé’ à família do bebé do ano na Região Autónoma da Madeira, no valor de 500 euros.

A entrega do cartão ‘Kit Bebé’ é uma medida de incentivo à natalidade do Governo Regional, implementada a 1 de Janeiro de 2019, que beneficiou ao longo do último ano mais de 1800 crianças com um apoio monetário no valor de 400 euros por cada cartão.

Para 2020, o Governo Regional anunciou o reforço desta política de incentivo à natalidade com o acréscimo de 100 euros no valor do cartão ‘Kit Bebé’.

O cartão ‘Kit Bebé’, a par dos incentivos às reduções do valor do preço nas creches, são alguns dos exemplos das medidas implementadas pelo Governo Regional no ano 2019 e que serão reforçadas no ano de 2020.

O beneficiário do primeiro cartão kit bebé, no valor de 500 euros, foi o menino Salvador que nasceu hoje, às 05h39, filho de um casal residente na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz.

A exemplo do que já aconteceu no ano passado, 2019, o cartão ‘Kit Bebé’ será disponibilizado no espaço da maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, localizado no 4º piso, e destina-se a todas as crianças que nascem nesta unidade hospitalar e nas clínicas privadas na Região.

O cartão personalizado com a identificação do recém nascido é intransmissível e pode ser usado até a criança completar 1 ano de idade.

Com o cartão ‘Kit Bebé’ os pais podem dirigir-se a qualquer farmácia da Região e adquirirem os produtos que lhe façam mais falta para o bem-estar do bebé, até o valor máximo de 500 euros. Na lista dos produtos elegíveis, no âmbito desta medida, estão medicamentos, vacinas não incluídas do Plano Nacional de Vacinação e produtos de saúde e bem-estar.

Esta medida do Governo Regional conta com a colaboração da Associação Dignitude, IPSS e da Associação Nacional de Farmácias.