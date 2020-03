Governo Regional prepara plano de apoio às empresas e às famílias

O presidente do Governo Regional esteve hoje, a preparar, junto com membros do seu executivo, o conjunto de medidas nas áreas económicas e sociais, de apoio às empresas e às famílias madeirenses e porto-santenses, “de modo a complementar as propostas que vêm sendo anunciadas no âmbito do plano de mitigação do coronavírus”.

Estas medidas - que vão ao encontro de algumas das propostas também sugeridas por empresários das diversas áreas e outros sectores da sociedade madeirense” - serão anunciadas, por Miguel Albuquerque, nos próximos dias, após regulamentação das mesmas, revela um comunicado da Presidência.

Na dita reunião, o líder do governo fez um primeiro balanço sobre as medidas já introduzidas, mas prefere colocar o foco no que será necessário fazer para “alavancar a economia e garantir direitos sociais, de modo a, tanto quanto possível, diminuir o impacto do coronavírus, e da crise por ele suscitada, na economia madeirense e em toda a população”, sublinha a mesma nota.