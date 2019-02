Governo Regional manifesta pesar pela morte do historiador madeirense Alberto Vieira

O Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, manifesta, através de um comunicado de imprensa, “o seu mais profundo pesar pela morte, ontem, do conhecido historiador madeirense Alberto Vieira, autor de trabalhos que vieram, em muito, engrandecer a investigação sobre a história da Região Autónoma da Madeira”.

O académico e investigador Alberto Vieira nasceu em São Vicente e tinha 62 anos. Entre as várias distinções, foi distinguido com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique a 9 de Junho de 2004.

O historiador ficou, sobretudo, conhecido pela investigação de temas ligados às ilhas atlânticas, com investigações sagazes e elogiadas sobre temas como o açúcar, o vinho, a escravatura e a autonomia, entre outros. Publicou ainda diversos estudos, em livros, jornais e atas de colóquios, sobre a História da Madeira e insular atlântica.

O madeirense licenciou-se em História pela Universidade de Lisboa e doutorou-se em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa pela Universidade dos Açores.

Entre as diversas funções, destaca-se a direcção do Centro de Estudos de História do Atlântico, cargo que desempenhou com eficiência, tendo sido sob a sua direcção que se promoveu vários estudos de grande rigor científico e de relevante interesse histórico.

“É este ilustre madeirense que o Governo Regional e o seu presidente pretendem homenagear, sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados em nome da nossa Região, da Cultura Madeirense e da Autonomia”, acrescenta o mesmo comunicado.