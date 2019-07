Governo Regional investe 140 mil na limpeza do areal do Porto Santo

A secretária regional do Ambiente e Recurso Naturais deslocou-se, esta sexta-feira, ao Porto Santo para inaugurar novos equipamentos para limpeza da praia.

O equipamento adquirido, num total de 140 mil euros, é composto por uma máquina de limpeza de praia; um tractor; 30 suportes de lixo e mais guarda sóis gratuitos de palmeira ao longo de toda a praia, de modo a garantir melhores condições e conforto à população.

“O Governo Regional, com objectivo de garantir as melhores condições nesta época balnear, investiu em maquinaria para limpar a praia” afirmou ao DIÁRIO, Susana Prada, adiantando que será também destacada uma equipa (constituída por quatro elementos) que irão dedicar-se exclusivamente à limpeza do areal.

“Durante o mês de Julho serão feitas dia sim, dia não, e durante no mês de Agosto serão feitas diariamente, a partir das oito da manhã, para garantir que a praia e areia estão limpas”, explicou a secretária regional com a tutela do Ambiente.

O governante, que esteve sempre acompanhada pelo director regional para Administração Pública do Porto Santo, Jocelino Velosa, garantiu ainda que “o areal este ano está em excelentes condições”, fruto das recargas de areia feitas na praia, e apelou ao civismo dos banhistas.

“Esperemos que as pessoas, com a proximidade dos caixotes do lixo, não deitem o lixo na praia e coloquem-no nos respectivos caixotes”, vincou.