Governo Regional investe 1 milhão de euros na Saúde Mental

“Não houve pagamento para as casas de Saúde. Este ano foi assinado um contrato-programa, onde foi atribuído 1 milhão de euros às três instituições que são responsáveis pelo internamento aqui na Região na área da Saúde mental. Foi mais um sinal que o Governo Regional deu para a construção de política de saúde mental adequadas para a nossa Região”. Foram as declarações de Pedro Ramos à margem da cerimónia de abertura das Jornadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria.

O secretário regional da Saúde garantiu também que está ultrapassado a questão dos recursos humanos no que diz respeito aos psiquiatras. “Temos mais médicos, abrimos concursos, felizmente houve de facto concorrentes, neste momento, temos muito mais profissionais que colaboram não só a montante mas também a jusante no sistema público do Serviço Regional de Saúde”.

Na ocasião, referiu-se ainda a outros projectos que estão a ser desenvolvidos com as unidades de internamento da Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa São João de Deus e Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, bem como à criação de um Observatório na área da Saúde Mental, em parceria com a Universidade da Madeira, já no próximo ano.

Já em relação ao Plano Regional de Saúde Mental, anunciado em 2017, Pedro Ramos afastou a ideia de esteja a demorar muito. “Não está a demorar tanto. Trata-se de um plano numa área extremamente complexa, num área que é o futuro da nossa Região e do País”, reforçou.

O Hotel Meliã Madeira Mare recebeu, esta sexta-feira, as Jornadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, numa organização do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, pertencente às Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus.

‘(Re)pensar a Saúde Mental... Desafios?’ foi o tema escolhido para este debate.

“A realização destas Jornadas visa dar início a um caminho de formação, reflexão e partilha de experiências, contribuindo para um trabalho estruturado, sistematizado e funcionalmente interligado, na procura e adequação de respostas de excelência em saúde mental”, refere a organização.