Governo Regional corta nos cuidados primários

O contrato com o SESARAM para 2019 prevê corte de 5,2 milhões de euros para a realização de consultas nos centros de saúde. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e onde, na página 5, damos a conhecer que também os meios complementares de diagnóstico e urgência hospitalar vão ser também afectados.

Já no que diz respeito a Câmara de Lobos, saiba que a frente-mar vai sofrer uma autêntica revolução. Nas páginas 10 e 11 mostramos os projectos de algumas zonas de fruição e de acessibilidade pedonal que vão ser criadas, num investimento de 6,7 milhões euros por parte da autarquia.

Na nossa ‘lista de espera’, abordamos o caso da Casa da Madeira de Coimbra que exige que Governo Regional honre contrato de 2012. Saiba mais sobre este assunto na página 26.

Por outro lado, na página 29, levantamos a ‘ponta do véu’ ao próximo espectáculo infantil que chega à Região através do DIÁRIO. Chama-se ‘Madagáscar’ e promete fazer as delícias dos mais pequenos.

Por fim, na nossa primeira página, olhamos o desporto. Sabia que o madeirense Ivo Vieira gosta de ‘caçar’ dragões? Conheça mais pormenores na página 15.

