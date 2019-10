Governo Regional ‘actualizado’ uma semana depois

O sítio oficial do Governo Regional do Madeira na internet está finalmente actualizado. Apesar da tomada de posse do XIII Governo da RAM ter ocorrido do passado dia 15 de Outubro, uma semana depois ainda perdurava a composição do elenco governativo no site do Governo Regional. No item das Secretarias continuava a surgir os ex-secretários Rita Andrade, Amílcar Gonçalves e Paula Cabaço. Situação entretanto já rectificada, encontrando-se, finalmente, actualizada a página oficial do Governo Regional, que fez substituir os governantes ‘despromovidos’ pelos novos rostos que compõem o executivo de coligação entre PSD e CDS.

Rui Barreto (Economia), Eduardo Jesus (Turismo e Cultura), Augusta Aguiar (Inclusão Social e Cidadania), Teófilo Cunha (Mar e Pescas) e João Pedro Fino (Equipamentos e Infraestruturas) são as caras novas do novo Governo Regional, juntando-se aos repetentes Jorge Carvalho (Educação, Ciência e Tecnológia), Pedro Ramos (Saúde e Protecção Civil), Susana Prada (Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas) e Humberto Vasconcelos (Agricultura e Desenvolvimento Rural). A estes juntam-se Miguel Albuquerque, na presidência do Governo, e Pedro Calado, na Vice-presidência.