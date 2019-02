Governo quer arrendar Golden Gate e receber 154 rendas à cabeça

Depois de gorada a intenção do Governo Regional de vender o edifício Golden Gate, o executivo madeirense avança para o arrendamento, com opção de compra e com o pagamento de 154 rendas à cabeça.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Governo, do dia 21, última quinta-feira, e já foi publicada em diário oficial da Região, JORAM, com o seguinte texto: “A abertura do procedimento de arrendamento por negociação com publicação prévia de anúncio, com pagamento antecipado de 154 rendas com opção de compra, da fracção autónoma designada pela letra “A”, unidade destinada a serviços, distribuída por 9 pavimentos interligados entre si por escadas e ascensor (piso -2 a piso 6), o piso -1 tem entrada pela Rua das Murças, n.º 9 e o piso 0 tem entrada pela Av. Arriaga, n.º 21-A, integrado no prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal denominado por Edifício Golden Gate, situado na Rua das Murças, com os números de polícia 9 e 11, na Avenida Arriaga com os números de polícia 21, 21-A e 25 e na Avenida Zarco com o n.º 4 de polícia, da freguesia da Sé, concelho do Funchal (...)”.

Antes deste procedimento, por duas vezes, o Governo regional tentou vender o imóvel em hasta pública. Na primeira vez, a 11 de Setembro, o valor base foi de 12,6 milhões de euros, mas a proposta ficou deserta. O mesmo aconteceu no dia 31 de Outubro, apesar da ligeira redução do valor base, que passou a ser de 11,9 milhões de euros.