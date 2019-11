Governo empenhado na diminuição da taxa de mortalidade do Lobo Marinho

Foi na abertura do Workshop ‘Projecto Life Madeira Lobo-Marinho’ que Miguel Albuquerque anunciou que o seu Governo estava empenhado em diminuir a taxa de mortalidade de uma das focas mais raras do mundo que tem nas Desertas uma das suas ultimas colónias, actualmente com cerca de 30 indivíduos.

O anúncio foi feito na sequência dos números preliminares do projecto Life Lobo-Marinho que agora se conclui.

Paulo Oliveira, vice-presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza deu conta de que actualmente 3 em cada 4 crias de lobo-marinho morrem antes de um ano de idade, sobretudo devido aos covos usados por pescadores, sendo este um dos grandes entraves ao crescimento da colónia.

Ora, perante esta realidade, o presidente do Governo Regional fez questão de referir que a Região iria fazer todos os esforços para tentar reverter esta situação, desde logo com o fim da utilização de covos nas Desertas.

Quando forem conhecidos os resultados finais do projecto outras medidas deverão ser implementadas pelas secretarias regionais com a tutela do ambiente e do mar.