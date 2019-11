Governo contrai empréstimo de 70 milhões para garantir tesouraria de 2020

O Governo Regional já iniciou o procedimento para a contracção de um empréstimo de curto prazo, a pagar até ao final de 2020, para garantir as necessidades de tesouraria durante o mesmo ano.

A decisão foi tomada no Conselho de Governo realizado ontem e define o valor do empréstimo em 70 milhões de euros.

Como se trata de um empréstimo a contrair e a saldar no mesmo ano, não tem grandes efeitos na dívida da Região, apenas os custos com os juros pagos no ano em causa. Trata-se, aliás, de uma operação habitual e comum, tanto na Região como noutras geografias.