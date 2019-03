“Governo bateu no fundo”, ataca Miguel Iglésias

Está animada a tarde política entre socialistas, social-democratas e Governo Regional. “Este Governo Regional bateu no fundo. O seu vice-presidente já nos tinha habituado desde os tempos em que multiplicava a dívida da Câmara do Funchal até aos 100 milhões de euros, e em que se entretia a subscrever contratos SWAP tendo custado a brincadeira, qual carnaval, 1 milhão de euros de perdas aos contribuintes. Ele e Miguel Albuquerque só não se livraram de consequências mais graves devido a legislação generosa entretanto aprovada na Assembleia da República”.

É desta forma que o vice-presidente do PS-M acaba de reagir às declarações de Pedro Calado que esta tarde [juntamente com José Prada, secretário-geral dos social-democratas] atacou o socialista quando este mostrou satisfação pelo ‘chumbo’ do Tribunal de Contas sobre o contrato de renegociação da dívida da Região ao Estado Português. Miguel Iglésias não disfarçou o contentamento justamente por achar que a recusa também era ao “ajuste directo e ilegal” que o Governo Regional fizera para assessoria financeira.

Na sua página de facebook, José Miguel Iglésias, afirma que “entretanto, a brincadeira no Governo Regional continua”. Tudo porque reitera que a “dívida regional continua a aumentar, e para financiar as necessidades do betão em ano eleitoral nada como um empréstimo obrigacionista de 450 milhões de euros para aguentar a ‘máquina’”.

Iglésias observa que “a coisa estava a correr bem”, todavia como “era necessário continuar a alimentar a guerrilha estéril anti-Lisboa, e alimentar o que quer que viesse, nada como um ajuste directo para ‘serviços especializados de assessoria financeira’, no valor de 15 milhões de euros a uma consultora”, referindo ao procedimento desencadeado pela vice-presidência à Orey Financial

“Uma operação que teve de ser corrigida duas vezes”, acentua. Prosseguindo: “Justificava então o sr. vice-presidente que íamos poupar 400 milhões de euros de juros da dívida em 9 anos (!) com o trabalho que ia ser efectuado. Pura mentira. Uma trapaça política”, acusa o ‘vice’ de Emanuel Câmara e chefe de gabinete de Paulo Cafôfo.

Diz que o empréstimo de 1,5 milhões de euros decorrente do PAEF, “representa 45% do total dos encargos com juros da Região”. Contas feitas, afiança que “sob qualquer perspectiva ou análise financeira é impossível poupar 400 milhões de euros de juros”.

Portanto, exige ao Governo Regional uma explicação justamente porque defende que deve ser explicado “muito bem o porquê de ter efectuado este procedimento”, rematando que a queixa do PS Madeira que o DIÁRIO veiculou “está no Ministério Público” e que “terão oportunidade de se defender”.

Com uma imagem da capa do número 1 do livro a Paródia, de Mestre Rafael Bordalo Pinheiro onde se vê uma porca alimentar os ‘filhotes’, acrescenta em jeito de conclusão: “O “carnaval” está a acabar. É tempo de mudar”.