Geoestratégia marítima é o tema da 9.ª edição do Barómetro PwC da Economia do Mar

‘A Importância da Geoestratégia Marítima’ é o tema principal da 9ª edição do estudo “LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar”, uma iniciativa que se realizará no próximo dia 12 de Fevereiro, no Auditório do Comando Operacional da Madeira, no Funchal, informou hoje a SDM.

Conforme defende a PwC é “um tema fundamental quando se analisa as actividades do mar”, perspectiva que a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) comunga como entidade que promove e gere o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), sendo por isso uma das principais entidades patrocinadoras da iniciativa na Região.

A apresentação do LEME contará com a presença de diversas figuras distintas e com profundo conhecimento das realidades que envolvem a Economia do Mar, sendo uma oportunidade para os especialistas da PwC e oradores convidados analisarem e debaterem o rumo da Economia do Mar em Portugal, tendo por base o conjunto de indicadores e informação recolhida pela consultora.

Nesta conferência, para o debate entrarão também em linha de conta os resultados do estudo do LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar dedicado à Madeira (LEME Zoom Madeira), cujo lançamento público ocorrerá neste evento.

Como realça a PwC, “O LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar é um projecto de responsabilidade social que visa acompanhar a evolução da economia do mar em Portugal, analisar as tendências e as escolhas que estão a ser efectuadas pelos diversos agentes económicos e partilhar essa informação com a sociedade em geral.”

O programa pormenorizado pode consultar aqui.