Furacão Lorenzo apenas fará agitar o mar na Madeira

Os efeitos do furacão Lorenzo na Madeira deverão somente fazer-se sentir no mar, e apenas com alguma agitação marítima na próxima quinta e sexta-feira.

O furacão Lorenzo, que deverá passar pelo arquipélago dos Açores entre amanhã e quarta-feira, com maior incidência nas ilhas do Grupo Ocidental, que poderão ser fustigadas por rajada máxima 190 km/h (com probabilidade de 40 % superior a 200 km/h) e ondas de 10 a 15 m de altura significativa (podendo a altura máxima atingir os 25 m), “não terá influência directa no estado do tempo no arquipélago da Madeira, excepto no que se refere ao estado do mar”, revela Victor Prior, Delegado Regional do IPMA na Madeira, prevendo para quinta e sexta-feira,” ondas da ordem dos 3,5 metros na costa Norte e em Porto Santo e 2,0 m na costa Sul da Madeira”.