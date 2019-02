Funcionários da Casa Santo António surpreendidos com encerramento da loja

A Câmara Municipal do Funchal emitiu, ontem, um comunicado onde dava conta dos condicionamentos pedonais e rodoviários, nas imediações do prédio Insular dos Moinhos. Nessa lista não consta a Rua Direita, pelo que os funcionários da Casa Santo António foram hoje surpreendidos com as barreiras a impedirem que se aceda à porta do estabelecimento.

Ao que foi possível apurar, o proprietário terá contactado a CMF a pedir esclarecimento, mas terá sido informado de que, por razões de segurança, a Casa Santo António, conhecida loja de ferragens e materiais de construção, deverá permanecer encerrada tendo em conta a proximidade do edifício que foi consumido pelas chamas.

Este estabelecimento comercial fica localizado na esquina da Travessa da Malta com a Rua Direita, onde fica localizada a porta. Esta manhã foi possível encontrar os funcionários no exterior da loja a aguardar indicações sobre a possibilidade de iniciar mais um dia de trabalho.

Perímetro de segurança mantém-se, pelo menos, até terça-feira

O perímetro de segurança criado em torno do antigo edifício da Companhia Insular de Moinhos, que ardeu na passada sexta-feira, vai manter-se, pelo menos até amanhã, terça-feira.

Após uma avaliação ao exterior do edifício, cujo interior continua com alguns focos de incêndio, o Laboratório Regional de engenharia Civil decidiu manter o perímetro tal como está estabelecido, até que seja realizada uma nova avaliação estrutural. Essa nova vistoria ao local deverá ocorrer amanhã, pelo que não se prevêem alterações durante o dia de hoje.

Condicionamentos:

Acessos pedonais encerrados:

- Largo do Pelourinho

- Rampa do Cidrão

- Rampa D. Manuel

- Travessa da Malta

Acessos rodoviários encerrados:

- Travessa da Malta

- Rampa D. Manuel

Estabelecimentos comerciais encerrados:

- Largo do Pelourinho

- Todos os que tiverem acesso através da Travessa da Malta

O acesso pedonal à Rua Direita mantém-se através da rua Dr. Fernão de Ornelas - Rua da Cadeia Velha.