Os funcionários do Núcleo de Santa Cruz, manifestaram-se, esta manhã, no exterior das instalações, como forma de alertar para as suas reivindicações, cumprindo assim mais um período de greve parcial convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judicias (SFJ).

A adesão desta greve foi de 100% e provocou o adiamento das diligências agendadas.