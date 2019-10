Funchal vai disciplinar circuitos turísticos

A Câmara Municipal do Funchal vai regulamentar actividades ligadas ao transporte de viaturas clássicas, ‘tuk tuk’ e carruagens. Salvaguardar a fluidez do trânsito e zonas de estacionamento no Funchal são os principais objectivos do município. É esta a notícia que faz a manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Na mancha fotográfica damos natural destaque ao XIII Governo Regional que já está em funções, focado num mandato com as mesmas reivindicações em relação à República, confere primazia às questões ambientais.

Noutras notícias em saliência, saiba que os alunos da UMa revelaram, num inquérito efectuado pela Associação Académica, que estão mais folgados financeiramente, que o Estádio José Lino Pestana sem água e que a Binter considera taxas aeroportuárias do Porto Santo “uma loucura”.