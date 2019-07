Funchal recria Loja do Munícipe na Expomadeira 2019

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou ontem a edição 2019 da Expomadeira, no Estádio do Club Sport Marítimo, acompanhado pelo restante executivo municipal. A autarquia fez-se representar, uma vez mais, na maior feira de actividades económicas da Madeira, com um stand dedicado à Loja do Munícipe do Funchal.

Miguel Silva Gouveia começou por congratular este evento promovido pela ACIF, ao lado do respectivo presidente, Jorge Veiga França, enaltecendo “a profícua parceria que tem vindo a ser estabelecida com o município ao longo dos últimos anos”.

O autarca explicou que este ano, a CMF optou por promover na Expomadeira a Loja do Munícipe e respectivos serviços, como por exemplo o Funchal Alerta e o Balcão do Investidor, “com o propósito de que os madeirenses compreendam o trabalho que é feito e as oportunidades disponíveis, ganhando igualmente consciência da relação de proximidade que o concelho tem vindo a estimular com os munícipes e demais entidades”.

Miguel Silva Gouveia explicou que “em termos de funcionamento, existem dois postos de atendimento da Loja do Munícipe em permanência no nosso stand, que, nesta edição, é marcado igualmente pela irreverência, uma vez que foi construído numa estrutura em madeira e com materiais reutilizados dos Bombeiros e da Protecção Civil Municipal, dando visibilidade a uma causa que nos é tão chegada, que é a da sustentabilidade”.

“Esta é, de certo modo, uma reafirmação do nosso compromisso para com a consciencialização ambiental”, acrescentou o presidente, que terminou endereçando um convite à população, “para que possa conhecer mais um pouco sobre as políticas de modernização administrativa e proximidade que temos colocado no terreno, com a oportunidade de verem esclarecidas dúvidas que possam ter quanto aos nossos serviços e funcionamento”.