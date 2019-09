Funchal recebe X Jornadas do Médico Interno

Decorre nos dias 4 e 5 de Outubro, no Funchal, as X Jornadas do Médico Interno da Região Autónoma da Madeira, uma iniciativa da Direcção de Internato Médico da RAM, liderada pela directora de Serviço de Infecto-contagiosas, Ana Paula Reis, e da Comissão de Internos da RAM.

Estas jornadas, que contam com a participação de cerca de 350 jovens médicos de todo o país, apresentam um programa científico abrangente, muito pormenorizado e com temas adaptados à realidade do mundo actual, contemplando sete cursos pré-congresso nos dias 2 e 3 de Outubro.

Serão debatidos assuntos de maior relevância para uma formação médica de excelência, nomeadamente a Patologia do Sono, Doença Cardiovascular, Envelhecimento Activo, Medicina da Dor, Fake News e o Mundo dos Vícios.

Esta X edição conta com a presença de ilustres convidados, palestrantes da Mesa do Internato Médico, Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o Presidente do Conselho Nacional do Internato Médico, João Paulo Farias, Serafim Guimarães, entre outros participantes de reconhecido mérito.

Aliada a esta X edição, está a ser organizada uma causa solidária ‘Corrida Solidária’, no dia 4 de Outubro, pelas 19h30, com partida do Pestana Casino Park, seguido de um Sunset, no Cais de Carvão.

Esta iniciativa solidária é dinamizada em parceria com a Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro - que tem como missão ‘Tratar a criança ou o jovem com cancro e não só o cancro na criança ou jovem’, promovendo a sua qualidade de vida e da família.

Esta ‘Corrida Solidária’, sem fins lucrativos, é dirigida ao público em geral e visa angariar fundos para doar à associação Acreditar.