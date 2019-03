Funchal recebe Fórum da Rede de Autarquias Participativas

A Câmara Municipal do Funchal organiza esta sexta-feira, dia 29 de Março, a VI edição do Fórum Regional de Autarquias Participativas, em parceria com a respectiva Rede Nacional. A primeira edição decorreu em 2018, em Braga e, desde então, este Fórum já foi realizado em Lisboa, Alenquer, Lagoa (Algarve) e Lagoa (São Miguel-Açores), chegando agora à Região.

O Fórum decorre ao longo de todo o dia no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a participação de especialistas regionais e nacionais, contando ainda com uma visita de campo.

A participação é gratuita para toda a população, devendo os interessados inscrever-se no site http://www.portugalparticipa.pt/, ou diretamente em:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG8NJvkVc-iXLI1NUz8j1NA0KQVdSmNuGvYp0Zaa-3mFhi_g/viewform

Os Fóruns Regionais são iniciativas organizadas pela Rede de Autarquias Participativas em parceria com os seus membros, e têm por objectivo criar espaços de debate, reflexão e partilha de experiências sobre temas relacionados com a Democracia Participativa e a participação cidadã.

Os participantes reúnem-se para trocar ideias e apresentar o que já foi feito neste âmbito nos seus municípios, assim como perceber os projectos implementados pelos outros municípios, que podem servir de exemplo para a cidade que representam.

O Funchal vai apresentar, na ocasião, os Núcleos Locais de Protecção Civil e a Assembleia Municipal Jovem, duas práticas de excelência do concelho, ao nível da Democracia Participativa. Será, igualmente, organizada uma exposição no átrio da Câmara, alusiva ao trabalho da Unidade de Democracia Participativa.

Serão apresentadas igualmente iniciativas da Câmara Municipal de Valongo e da Lourinhã, e da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, sendo que um dos momentos mais aguardados será a apresentação a nível nacional do projecto Sharing Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, um cartão que acumula pontos para munícipes que pratiquem actos cívicos (como separação do lixo, voluntariado, entre outros), e que revertem a favor de instituições de solidariedade social.