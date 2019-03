Funchal dinamiza debate ‘Ser Pessoa’ com Secretária de Estado da Igualdade

O Funchal recebe esta sexta-feira, 29 de Março, o debate ‘Ser Pessoa’, da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que contará com a presença da Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

O evento acontece no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias e surge na sequência da peça de teatro ‘Agora é Diferente’, do Teatro Feiticeiro do Norte, que realizará uma performance na véspera, (quinta-feira) no Balcão de Cristal, espaço cultural municipal na Zona Velha, altura em que Rosa Monteiro assistirá à peça.

Estarão presentes no debate diversas outras personalidades, como a autora do texto que deu origem à peça de teatro, a jornalista do Público Ana Cristina Pereira, e a Vereadora da Igualdade na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes. Após a apresentação de dois excertos da peça, segue-se uma conversa entre todos os convidados e um debate aberto à plateia, onde estarão presentes alunos e alunas de várias escolas do Funchal.

As entradas são abertas a toda a população, mas a autarquia solicita aos interessados que confirmem a presença através do email [email protected]