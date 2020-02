Funchal atinge o valor mais alto da temperatura do ar em Fevereiro

Esta manhã e pelo segundo dia consecutivo, o Funchal bate o recorde da temperatura máxima no mês de Fevereiro desde que há registos, tendo atingido na última hora os 28,6 graus centígrados. Contudo, o valor mais alto da temperatura máxima registado no período da manhã desta segunda-feira, 24 de Fevereiro, foi sentido no Sítio do Lugar de Baixo, Freguesia e Concelho da Ponta do Sol, onde o mercúrio às 11 horas marcava já 29,4 graus, superando o valor máximo absoluto (29,1ºC) que havia sido registado no Porto Moniz no passado dia 4 de Fevereiro.

Depois de na última sexta-feira o Funchal ter registado o dia mais frio deste Inverno, com a temperatura máxima a não ir além dos 15,9 graus (Observatório), no dia seguinte, sábado, confirmava-se a acentuada subida da temperatura, concretizada com praticamente mais dez graus, tendo a máxima no Funchal chegado aos 25,8 graus (Lido).