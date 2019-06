Funchal abre época balnear com quatro bandeiras azuis após investimento de 150 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal assinalou hoje a abertura da época balnear, hasteando a Bandeira Azul e a Bandeira Praia Acessível no complexo do Lido, após um investimento de 150 mil euros nas quatros áreas sob a sua gestão.

“O Funchal tem seis praias com esta distinção [Bandeira Azul], sendo que quatro são exploradas e geridas pelo município, através da empresa municipal FrenteMar Funchal”, disse o presidente da Câmara, Miguel Gouveia.

O autarca vincou que os quatro complexos balneares são servidos também por centros azuis, que sensibilizam os utentes para boas práticas ambientais.

A Bandeira Azul - símbolo europeu de qualidade da água do mar - marca presença no Lido, Barreirinha, Ponta Gorda e ainda na praia Formosa, áreas também com Bandeira de Praia Acessível, sinal de que estão preparadas para receber pessoas com mobilidade reduzida.

“Para isso muito tem contribuído o trabalho feito pelos técnicos da FrenteMar, na limpeza e recuperação e nas ações de sensibilização”, disse Miguel Gouveia, sublinhando que o preçário se mantém “praticamente inalterado”, apesar do investimento de 150 mil euros feito este ano em obras de recuperação.

Das quatro áreas balneares geridas pela autarquia, apenas a praia Formosa é de acesso gratuito.

Miguel Gouveia assumiu recentemente o comando da Câmara do Funchal, liderada pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), na sequência da saída de Paulo Cafôfo, que é candidato independente apoiado pelo PS à presidência do Governo da Madeira nas eleições de 22 de setembro.