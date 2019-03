A empresa municipal Frente MarFunchal assinala amanhã, 19 de Março, o Dia do Pai com entradas gratuitas para pais e filhos em todos os seus complexos balneares, nomeadamente, Lido, Ponta Gorda, Poças do Gomes (Doca do Cavacas) e Barreirinha.

Segundo nota publicada no facebook da empresa municipal, a ideia é celebrar este dia comemorativo entre pai e filhos de uma forma “diferente e divertida”.