‘Francisco Franco’ inicia hoje ciclo de Cinema & Literatura com projecção de Herberto Helder

A Escola Secundária de Francisco Franco, através do Plano Nacional de Cinema, inicia hoje, 26 de Março, o ciclo Cinema & Literatura com a projecção de Herberto Helder ‘Meu Deus Faz com que Eu seja um Poeta Obscuro’.

Com realização de António José Almeida e autoria de Anabela Almeida, a película tem a duração de 55 minutos e pode ser vista na Videoteca da Escola Secundária.

No corrente ano lectivo, a Francisco Franco participa pela primeira vez no Plano Nacional de Cinema, estando a implementação a cargo da professora Ana Margarida Salgueiro.

Em vigor desde Março de 2015, o Plano Nacional de Cinema (PNC) é uma iniciativa conjunta da Presidência do Conselho de Ministros, operacionalizada pela Direcção-Geral da Educação (DGE), pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e pela Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema (CP_MC), com implementação no Sistema Educativo Nacional e que visa a “valorização de uma cultura audiovisual junto das comunidades educativas”, dando “visibilidade à arte do cinema em contextos pedagógicos”, refere a escola.