Francisco Franco é a segunda escola pública do país com mais ‘vintes’

A Secundária de Francisco Franco foi a segunda escola pública do país com maior número de alunos com notas de 20 valores nos exames nacionais, de acordo com os dados do semanário Expresso relativos ao Ranking 2018 das Escolas.

No ranking de 2017, com 26 alunos com nota vinte, a Escola Francisco Franco foi o estabelecimento público de ensino com mais ‘vintes’ no país; no ranking de 2018, apesar de ter 28 estudantes com a classificação máxima, a ‘Industrial’ foi superada pela Escola Alves Martins, de Viseu, que teve 34 alunos com nota vinte.

Sublinhe-se que, além dos 28 alunos com classificação de 20 valores, a Francisco Franco teve ainda 42 estudantes com 19 valores; 67 com 18 valores e 86 com 17 valores nos últimos exames nacionais.

No ranking de 2018 do semanário Expresso, que analisa o desempenho das 522 escolas públicas e privadas, a Escola secundária de Francisco Franco apresenta um dos seus melhores resultados de sempre: ocupa a posição 165, tendo melhorado 91 lugares relativamente a 2017. E foi a escola do país que maior número de exames realizou. Mais de dois mil.

Ao registar uma média de exames de 11,12 valores, a Secundária de Francisco Franco foi a única escola madeirense a atingir o patamar dos 11 valores.

É de referir que os estudantes da Francisco Franco, nos últimos exames nacionais, conseguiram resultados acima da média nacional nas seguintes disciplinas: Desenho A; Matemática B; Francês; História B; Geometria Descritiva A; Economia A; Geografia A; MACS; Filosofia; Português; História da Cultura e das Artes e História A.

Alemão, Biologia e Geologia, Física e Química e Matemática foram as disciplinas que registaram resultados abaixo da média nacional. Literatura Portuguesa foi a única disciplina com média negativa.

Destaque-se ainda o facto de, em Economia A, um terço dos alunos ter obtido resultados iguais ou superiores a 17 valores (havendo quatro com vinte) e, em Geometria Descritiva A, de um total de 99 alunos, 25 terem conseguido classificações de 19 e 20 valores no exame.